Gurbetçiler Ekrem İmamoğlu İçin Sokaklara Çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından dünya çapında da protesto ediliyor. Ülke genelinde başlayan protestolar, ülke dışına yayıldı. CHP yurt dışı birlikleri ile Türkiye İşçi Partisi (TİP), SOL Parti, Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Emek Partisi’nin (EMEP) yurt dışı örgütleri, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına karşı dünya çapında eylemler gerçekleştirdi. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, yaşadıkları ülkelerde bir araya gelerek, protesto gösterileri ve yürüyüşler yaparak iBB’ye düzenlenen operasyon tepki gösterildi.

ALMANYA’DA YÜZLER BİR ARAYA GELDİ

Almanya’da yüzlerce kişi, ''İmamoğlu’nun hukuksuzsa ve tamamen siyasi olarak gözaltına alındığını'' ifade ederek, ''Gençlik Marşı'' eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe katılanlar, ''İmamoğlu’nun bir an önce serbest bırakılmasını ve halkın iradesine saygı duyulmasını'' talebini dile getirdi.

İNGİLTERE DE EYLEMDE

İngiltere’de de çok sayıda Türk vatandaşı, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği’nin önünde toplandı. Vatandaşlar, gözaltı kararına tepi göstererek, ''Hak, hukuk, adalet'' sloganı attı. CHP İngiltere Birliği, yarın daha fazla kişinin katılımıyla ikinci bir protesto gösterisi düzenleyeceklerini duyururken; tüm demokrasi destekçilerini alana çağırdı.

AVRUPA PARLAMENTOSU ÖNÜNDE EYLEM

Belçika’da da dün farklı Türk ve Avrupalı siyasi partilerden çok sayıda katılımcı, bir araya gelerek, Avrupa Parlamentosu önünde protesto gösterileri düzenleyerek konuşmalar gerçekleştirdi. Konuşmalarda, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ''adaletsiz ve hukuksuz'' olduğu belirtilerek, alınan karar kınandı. Gösterilerde, ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganı da sık sık atıldı.

İTALYA VE İSPANYA’DA DA ‘İMAMOĞLU’ GÖSTERİLERİ YAPILDI

İtalya'nın Milano kentinde de İmamoğlu’na destek gösterileri düzenlendi. Eyleme katılanlar ''Susma, sıra sana da gelecek'' sloganıyla İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İspanya’da da ''Türkiye’de siyasi darbelere hayır'' sloganıyla protesto gösterilerine çağrı yapıldı. Çok sayıda kişi, Barcelona ve Madrid şehirlerindeki Türk Konsoloslukları önünde toplandı.

EYLEMLER DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Kanada ve Hollanda da yarın düzenlenecek protesto ve mitingler için çağrı yapıldı. Kanada’nın başkenti Ottowa’da bulunan Parlamento önünde gerçekleşecek gösterilere, katılımın yüksek olması beklenirken; Hollanda’da pek çok kişinin Başkent Amsterdam’ın Dam meydanında toplanacağı bildirildi. ''İmamoğlu’na destek olmak ve adalet için'' yurt dışında birçok ülkede gösterilerin devam edeceği de ilan edildi.

Kaynak: ANKA