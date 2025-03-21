İran'da 5 Büyüklüğünde Deprem
İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 10.23'te kaydedilen deprem korkuya neden oldu.
İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Natanz kentinde 5 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İsfahan eyaletine bağlı Natanz kenti olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerel saatle 10.23'te kaydedildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: DHA
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