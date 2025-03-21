İran'da 5 Büyüklüğünde Deprem

İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 10.23'te kaydedilen deprem korkuya neden oldu.

Son Güncelleme:
İran'da 5 Büyüklüğünde Deprem

İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Natanz kentinde 5 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İsfahan eyaletine bağlı Natanz kenti olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerel saatle 10.23'te kaydedildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA

Etiketler
İran Deprem
Son Güncelleme:
Kuzey Kore 'Nükleer Kartını' Sahaya Sürdü: ABD ve Güney Kore'ye Gözdağı Kuzey Kore 'Nükleer Kartını' Sahaya Sürdü: ABD ve Güney Kore'ye Gözdağı
Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor
Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı
Endonezya'da Yanardağ Patladı, Ülke Alarma Geçti! Uçuşlar İptal Edildi Yanardağ Patladı, Ülke Alarma Geçti! Uçuşlar İptal Edildi
ÇOK OKUNANLAR
Ulaştırma Bakanlığı’ndan İBB Kararı! O Projeyi Devraldılar: Resmi Gazete’den Duyuruldu İBB'den Alındı Ulaştırma Bakanlığı'na Devredildi
Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak
Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz! Meclis Boş Kaldı, Zam Ertelendi Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz!
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu Duyurdu: Hakkında Bir Soruşturma Daha Gözaltındaki İmamoğlu'na Yeni Soruşturma
Mutfak Tezgahları Mantar ve Bakteri Yuvasına Dönüşüyor: Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Mikroplar Hızla Yayılıyor Mutfak Tezgahları Mantar ve Bakteri Yuvasına Dönüşüyor: Herkes Aynı Hatayı Yapıyor!