İran'da 5 Büyüklüğünde Deprem

İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Natanz kentinde 5 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İsfahan eyaletine bağlı Natanz kenti olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerel saatle 10.23'te kaydedildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA