Kuzey Kore 'Nükleer Kartını' Sahaya Sürdü: ABD ve Güney Kore'ye Gözdağı

Kuzey Kore cephesinden ABD ve Güney Kore tarafından bölgede gerçekleştirilen ve 11 gün süren Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’na yönelik tepkiler sürüyor.

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tatbikat çerçevesince “gizli yeraltı tünel ağlarını yok etme” ve “düşmanın nükleer silahlarını ortadan kaldırma” eğitimleri düzenlendiğine dikkat çekilirken, savunma amaçlı yapıldığı iddia edilen tatbikatın ‘Kuzey Kore’yi baştan sona işgal etmeyi amaçlayan bir saldırı provası olduğu’ öne sürüldü.

ABD ve Güney Kore’nin daha önce de birçok ortak tatbikat yapıldığı hatırlatılan açıklamada, "Düşman ülkelerin askeri provokasyonları asla göz ardı edilemeyecek vahim bir düzeye ulaşmıştır" ifadelerine yer verildi.

‘EN ÖLÜMCÜL SİLAHLARIN KULLANIMI DA DAHİL…’

Kuzey Kore yasalarının gerekli hallerde düşmana karşı hangi araç ve yöntemlerin kullanılması gerektiğinin açıkça belirlediği ifade edilen açıklamada ABD ve Güney Kore’yi kontrol atına almak için gerekirse, en yıkıcı ve ölümcül silahların kullanımı da dahil tüm seçeneklerin ordu tarafından değerlendirileceği ilan edildi.

‘FECİ SONUÇLAR KONUSUNDA UYARIYORUZ’

ABD ve Güney Kore’nin nükleer silahlara sahip bir devletin güvenliğini tehlikeye atmasının "en ağır sonuçlara yol açabileceği" belirtilen açıklamada, "ABD ve Güney Kore ordularını sorumsuz ve tehlikeli askeri eylemlerini bir an önce durdurmaya çağırıyor, bunların yol açacağı feci sonuçlar konusunda bir kez daha uyarıyoruz" ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD ve Güney Kore orduları Özgürlük Kalkanı adı altında 11 gün süren ortak bir tatbikat düzenlemiş; tatbikatın Washington-Seul ittifakının askeri müdahale kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediği belirtilmişti. Kuzey Kore ise tatbikatın bölgedeki gerilimin yükselmesine neden olduğunu iddia ederek ABD ve Güney Kore’ye sert tepki göstermişti.

Kaynak: İHA