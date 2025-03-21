Endonezya'da Yanardağ Patladı, Ülke Alarma Geçti! Uçuşlar İptal Edildi

Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yanardağ en son Kasım 2024’teki patlamış ve 9 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Endonezya'da Yanardağ Patladı, Ülke Alarma Geçti! Uçuşlar İptal Edildi

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Doğu Flores bölgesinde bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı patladı. Patlama sonucu yaklaşık 8 bin metre yüksekliğe kül püsküren yanardağ, çevreye büyük bir kül bulutu yaydı. Endonezya Jeoloji Ajansı, son yedi gün içinde bölgede yüzlerce deprem yaşandığını ve volkanik hareketlilikte ciddi bir artış olduğunu belirtti.

Yetkililer, patlama nedeniyle uyarı seviyesini en yüksek düzeye çıkararak, krater çevresindeki tehlike bölgesinin 7 kilometreden 8 kilometreye genişletildiğini açıkladı. Volkanik faaliyetler nedeniyle bazı uçuşlar iptal edilirken, diğer uluslararası ve iç hat uçuşları ertelendi. Endonezya, "Pasifik Ateş Çemberi" olarak bilinen deprem ve volkan kuşağında yer alıyor ve ülkede 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Lewotobi Laki-Laki Yanardağı, Kasım 2024’teki patlamada 9 kişinin ölümüne ve birçok kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

Kaynak: AA

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