Yunan Adalarına Kapıda Vize Uygulamasında Yeni Gelişme: 1 Nisan'da Yürürlüğe Giriyor, 2 Ada Daha Eklendi

Avrupa Komisyonu, Türk vatandaşlarına yönelik "ekspres vize" programının bir yıl daha uzatılmasını onayladı. Bu program, Doğu Ege'deki 12 Yunan adasını ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşları için 1 Nisan 2025'te yeniden yürürlüğe girecek ve vize süresi 7 gün olacak.

12 ADAYA ÇIKARILDI

Daha önce uygulamaya dahil edilen 10 Yunan adasının yanı sıra Patmos ve Samothrace (Semadirek) de uygulama kapsamına alındı. Böylece Kalimnos, Kastellorizo, Kos, Midilli, Leros, Limni, Rodos, Samos, Symi, Sakız adalarının yanı sıra, Patmos ve Samothrace adalarının giriş limanlarında hızlı vize uygulaması sunulacak.