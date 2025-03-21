Yunan Adalarına Kapıda Vize Uygulamasında Yeni Gelişme: 1 Nisan'da Yürürlüğe Giriyor, 2 Ada Daha Eklendi

Türk vatandaşlarının Yunanistan adalarına 7 günlük vize almasını sağlayan 'ekspres vize' uygulamasının süresi 1 yıl daha uzatıldı. Avrupa Komisyonu'nun aldığı kararla, artık 10 yerine 12 Yunan adasına ekspres vizeyle girilebilecek.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Yunan Adalarına Kapıda Vize Uygulamasında Yeni Gelişme: 1 Nisan'da Yürürlüğe Giriyor, 2 Ada Daha Eklendi

Avrupa Komisyonu, Türk vatandaşlarına yönelik "ekspres vize" programının bir yıl daha uzatılmasını onayladı. Bu program, Doğu Ege'deki 12 Yunan adasını ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşları için 1 Nisan 2025'te yeniden yürürlüğe girecek ve vize süresi 7 gün olacak.

12 ADAYA ÇIKARILDI

Daha önce uygulamaya dahil edilen 10 Yunan adasının yanı sıra Patmos ve Samothrace (Semadirek) de uygulama kapsamına alındı. Böylece Kalimnos, Kastellorizo, Kos, Midilli, Leros, Limni, Rodos, Samos, Symi, Sakız adalarının yanı sıra, Patmos ve Samothrace adalarının giriş limanlarında hızlı vize uygulaması sunulacak.

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