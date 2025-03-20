Rusya ve ABD Heyetleri Bir Kez Daha Riyad'da Bir Araya Gelecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından bir sıcak gelişme daha yaşandı.

Rusya ve ABD heyetlerinin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir kez daha görüşeceği bildirildi. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya ile ABD uzmanları arasındaki değerlendirme toplantısının 24 Mart'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşeceğini duyurdu. Uşakov, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'la vardıkları mutabakat uyarınca toplantıya iki ülkenin liderleri tarafından görevlendirilen uzmanların katılacağını duyurdu.

Uşakov, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Waltz ile düzenli şekilde faydalı telefon görüşmeleri yaptıklarını kaydeden Uşakov, “Son görüşmede, Rusya ve ABD liderlerinin vardıkları uzlaşı doğrultusunda iki ülke uzmanları arasındaki istişare toplantısının düzenlenmesini ele aldık” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA