Rusya'dan 'İmamoğlu' Açıklaması

İBB Başkanı ve CHP’nin olası Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından kamuoyundan büyük tepki gelirken, gözaltı haberi dünyada da yankı uyandırdı. Konuya ilişkin bir açıklama da Rusya cephesinden geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, İBB Başkanı İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara ilişkin soruyu yanıtladı. Peskov, "Rusya diğer devletlerin iç işlerine asla karışmaz" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü "Her zaman şunu söyledik: Başkalarının bize nasıl yaşamamız gerektiğini söylemesinden hoşlanmıyoruz ve asla başka bir ülkenin iç işlerine karışmıyoruz" dedi.

PUTİN TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Öte yandan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye davetini kabul ettiğini ancak henüz bir tarih belirlenmediğini belirtti. Peskov, "Hâlâ geçerli olan bir davet var ve Başkan (Putin) bu daveti minnetle kabul etti. Ancak ziyaret tarihleri üzerinde diplomatik kanallar aracılığıyla henüz mutabakata varılmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA