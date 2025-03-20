Trump'tan Rusya-Ukrayna Savaşı İçin 'Umut Dolu' Açıklama

ABD Başkanı Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki olası barış için açıklamalarda bulundu. Trump, “İki çok iyi telefon görüşmemiz oldu ve orada gerçekleşen kan dökülmesini durdurmak için bir anlaşma yapılacağına inanıyorum" dedi.

Trump'tan Rusya-Ukrayna Savaşı İçin 'Umut Dolu' Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmelerin ardından bir açıklama daha yaptı. Trump, söz konusu açıklamasında, “İki çok iyi telefon görüşmemiz oldu ve orada gerçekleşen kan dökülmesini durdurmak için bir anlaşma yapılacağına inanıyorum" dedi.

Trump'tan Rusya-Ukrayna Savaşı İçin 'Umut Dolu' Açıklama - Resim : 1

ABD medyasına konuşan Başkan Trump, hedefinin Rusya ve Ukrayna’yı bir araya getirmek olduğuna dikkat çeken Trump, eski ABD Başkanı Biden’a yüklenmeyi de ihmal etmedi. Trump, “Ayrıca bizler tarafından yapılması gereken büyük ödemeleri durdurmak istiyorum. Avrupa'nın da bizimle aynı oranda ödeme yapmasını istiyorum çünkü Biden döneminde bunu yapamadılar. Biden bunu hiç sormadı çünkü Biden son derece yetersiz bir başkandı" dedi.

Trump, Putin ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada da iki liderin de savaşın sona ermesini istediğini söylemişti.

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Kaynak: İHA

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