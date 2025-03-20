Almanya'dan İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepki: Demokrasiye vurulmuş ağrı bir darbe

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

'DEMOKRASİYE VURULMUŞ AĞIR BİR DARBE'

Baerbock, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını Türkiye’deki demokrasiye vurulmuş ağır bir darbe olarak tanımlarken, Türkiye’de muhalif siyasetçiler için alanların gittikçe daraldığına dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı olduğunu vurgulayan Baerbock, “Elbette Türk hükümeti ile yaptığımız görüşmelerde de olduğu gibi, seçilmiş halk temsilcilerinin haklarına saygı gösterilmesi, diğer görüşmelerimizin de her zaman bir parçası olmuştur. Bu, işleyen bir hukuk devleti için esastır. Türk hükümeti, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine bağlı kalacağını taahhüt etmiştir. Buna uymasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA