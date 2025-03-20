Almanya'dan İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepki: Demokrasiye vurulmuş ağrı bir darbe

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına dair değerlendirmelerde bulundu. Baerbock, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını “Türkiye’deki demokrasiye vurulmuş ağrı bir darbe” olarak nitelendirdi.

Almanya'dan İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepki: Demokrasiye vurulmuş ağrı bir darbe

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

'DEMOKRASİYE VURULMUŞ AĞIR BİR DARBE'

Baerbock, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını Türkiye’deki demokrasiye vurulmuş ağır bir darbe olarak tanımlarken, Türkiye’de muhalif siyasetçiler için alanların gittikçe daraldığına dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı olduğunu vurgulayan Baerbock, “Elbette Türk hükümeti ile yaptığımız görüşmelerde de olduğu gibi, seçilmiş halk temsilcilerinin haklarına saygı gösterilmesi, diğer görüşmelerimizin de her zaman bir parçası olmuştur. Bu, işleyen bir hukuk devleti için esastır. Türk hükümeti, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine bağlı kalacağını taahhüt etmiştir. Buna uymasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul’da Ekrem İmamoğlu Depremi: En Çok Değer Kaybeden Şirketler Belli Oldu!Borsa İstanbul’da Ekrem İmamoğlu Depremi: En Çok Değer Kaybeden Şirketler Belli Oldu!Ekonomi
Ekrem İmamoğlu da Aralarında... 87 İsmin İfadesi BaşladıEkrem İmamoğlu da Aralarında... 87 İsmin İfadesi BaşladıSiyaset

Kaynak: ANKA

Etiketler
Almanya Ekrem İmamoğlu
Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor
Vatikan Duyurdu: Papa Franciscus'in İyileşme Süreci Devam Ediyor Vatikan Duyurdu, İşte Papa'nın Son Sağlık Durumu
Bayburt'un İncisi Olarak Biliniyor! Doğanın Mucizesi Faydaları Saymakla Bitmiyor Bayburt'un İncisi Olarak Biliniyor! Doğanın Mucizesi Faydaları Saymakla Bitmiyor
Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Açıklandı! Listede Dikkat Çeken Değişim Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Açıklandı! Listede Dikkat Çeken Değişim
ÇOK OKUNANLAR
Gazeteler, Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasını Nasıl Gördü? İşte 20 Mart 2025 Manşetleri… Gazeteler, Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasını Nasıl Gördü? İşte 20 Mart 2025 Manşetleri…
SSK’lı, BağKur’lu ve Tüm Emeklilere Verilecek: Banka Promosyonları Kızıştı! 25 Bin Liranın Üstüne Çıktı SSK’lı, BağKur’lu ve Tüm Emeklilere Verilecek: Banka Promosyonları Kızıştı! 25 Bin Lira....
Havalimanlarında Yeni Dönem: Uçaklarda Artık Tamamen Yasaklandı Havalimanlarında Yeni Dönem: Uçaklarda Artık Tamamen Yasaklandı
Bayram Öncesi Büyük Zam Hareketliliği! Ağızlarda Acı Tat Bırakacak Bayram Öncesi Büyük Zam Hareketliliği! Ağızlarda Acı Tat Bırakacak
Maaşım 150 Bin Liranın Altına İnmiyor Dedi, Herkese Önerdi: Oturduğu Yerden Para Kesiyor! Maaşım 150 Bin Liranın Altına İnmiyor Dedi, Herkese Önerdi: Oturduğu Yerden Para Kesiyor!