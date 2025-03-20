Borsa İstanbul’da Ekrem İmamoğlu Depremi: En Çok Değer Kaybeden Şirketler Belli Oldu!
Borsa İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişinin gözaltına alınmasıyla sarsıldı. Haberlerin ardından BIST 100 endeksi güne sert bir düşüşle başlarken, en çok değer kaybeden 10 şirket de belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu ve beraberindeki iş insanları, gazeteciler ve siyasetçilerin gözaltına alınmasına ilişkin gelişmeler, piyasalarda panik havası yarattı. BIST 100 endeksi, güne düşüşle başlarken, kayıpların derinleşmesiyle saat 09.55'te devre kesici mekanizması devreye girdi.
Bu kapsamda Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ile Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) işlemleri geçici olarak durduruldu.
İşlemler 10.30 itibarıyla yeniden başlarken, bankacılık sektörüne ait hisselerde sert düşüşler yaşandı.
EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER
Gözaltı haberinin ardından özellikle bankacılık sektöründe yoğunlaşan satış dalgası dikkat çekti. İşte an itibarıyla en fazla değer kaybeden şirketler: