Borsa İstanbul’da Ekrem İmamoğlu Depremi: En Çok Değer Kaybeden Şirketler Belli Oldu!

Bu kapsamda Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ile Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) işlemleri geçici olarak durduruldu.

İşlemler 10.30 itibarıyla yeniden başlarken, bankacılık sektörüne ait hisselerde sert düşüşler yaşandı.