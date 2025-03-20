Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Açıklandı! Listede Dikkat Çeken Değişim

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı ve analiz firması Gallup’un iş birliğiyle hazırlanan Dünya Mutluluk Raporu 2025 yayımlandı. Rapora göre, Finlandiya üst üste sekizinci kez dünyanın en mutlu ülkesi oldu. İlk dört sırada yer alan diğer ülkeler ise Danimarka, İzlanda ve İsveç olarak sıralandı.

MUTLULUĞUN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Mutluluk seviyelerini belirlemek için insanların kendi yaşamlarını değerlendirmeleri istendi. Gallup CEO’su Jon Clifton, raporla ilgili yaptığı açıklamada, “Mutluluk yalnızca ekonomik büyüme veya refah seviyeleriyle ilgili değil. Güven, insan ilişkileri ve toplumsal destek mutluluğun en önemli unsurları arasında” dedi.

ABD VE BİRLEŞİK KRALLIK GERİLEDİ

Rapor, mutluluk seviyelerinin düştüğü ülkeleri de ortaya koydu. 2012’de 11. sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 2025’te 24. sıraya gerileyerek tarihindeki en düşük konumuna düştü. Uzmanlara göre, ABD’de yalnız yemek yiyen bireylerin son 20 yılda %53 artması, toplumsal bağların zayıfladığına işaret ediyor. Birleşik Krallık da 23. sıraya gerileyerek son yılların en düşük mutluluk seviyesini gördü.

İSRAİL'DE LİSTEDE!

Avrupa ülkeleri ilk 20’de baskın olsa da bazı sürpriz değişiklikler yaşandı. İsrail, Gazze’deki saldırılara rağmen 8. sırada yer aldı. Kosta Rika ve Meksika, ilk kez ilk 10’a girerek sırasıyla 6. ve 10. sırada yer aldı.

EN MUTSUZ ÜLKE AFGANİSTAN

Raporda, Afganistan yine dünyanın en mutsuz ülkesi olarak belirlendi. Özellikle Afgan kadınlar, yaşam koşullarının son derece zor olduğunu vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi