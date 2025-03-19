Vatikan Duyurdu: Papa Franciscus'in İyileşme Süreci Devam Ediyor

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 33 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesinde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi gören 88 yaşındaki Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa'nın durumuyla ilgili Vatikan, bugün son sağlık raporunu paylaştı.

Vatikan'ın paylaştığı raporda, "Papa iyileşmeye devam ediyor. Papa için invaziv olmayan mekanik ventilasyon durduruldu ve yüksek akımlı oksijen tedavisine ihtiyacı da azaldı. Fizik tedavi ve solunum fizyoterapisiyle iyileşme devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, İtalyan basınında çıkan haberlerde de doktorların, Papa'nın akciğer enfeksiyonlarının kontrol altında olduğunu belirttiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti. 14 Şubat'ta Gemelli Hastanesine kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti. Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı. 22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.

Vatikan, 28 Şubat'ta da bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti. Katoliklerin ruhani lideri, 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlanmıştı.

4 Mart'tan bu yana stabil olan Papa, hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlamıştı. Papa’nın 12 Mart'ta çekilen son göğüs röntgeninin önceki günlerde kaydedilen iyileşmeleri radyolojik olarak doğruladığı bildirilmişti. Vatikan, 16 Mart’ta Papa Franciscus’un hastanedeki odasındaki şapelde dua ederken çekilen bir fotoğraf karesini paylaşmıştı. Bu kare, Papa’nın hastaneye yatmasından beri paylaşılan ilk fotoğraf karesi olmuştu.

Kaynak: AA