İran, Trump'ın Mektubuna Ne Zaman Yanıt Verecek?
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın dini lideri Hamaney'e hitaben kaleme aldığı mektuba ilerleyen günlerde yanıt verileceği duyuruldu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney’e yönelik kaleme aldığı mektuba verilecek yanıta ilişkin Tahran cephesinden bir açıklama daha geldi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Trump’ın mektubuna ilerleyen günlerde cevap verileceğini duyurdu. Arakçi, baskı, tehdit ve artan yaptırımlar altında kesinlikle doğrudan müzakereye girmeyeceklerine vurgu yaparak, “Trump'ın mektubuna önümüzdeki günlerde cevap vereceğiz ve gerekli kanallardan ileteceğiz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
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