Dokuz Ay Uzayda Mahsur Kalmışlardı: NASA Astronotlarının Şoke Eden Ek Mesai Ücretleri

Dokuz ay boyunca uzayda mahsur kalan ve geçtiğimiz günlerde Dünya'ya dönebilen NASA astronotları Sunita Williams ve Butch Wilmore'un uzayda geçirdikleri ek süre için aldıkları mesai ücreti gündem oldu.

Son Güncelleme:
Dokuz Ay Uzayda Mahsur Kalmışlardı: NASA Astronotlarının Şoke Eden Ek Mesai Ücretleri

Geçtiğimiz haziran ayından beri Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore, uzayda fazladan 278 gün geçirmelerinin ardından üç gün önce Dünya'ya geri döndü. Yalnızca bir hafta sürmesi planlanan uzay yolculukları dokuz ay süren astronotların ne kadar "fazla mesai ücreti" alacağı da merak konusu oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan NASA'nın Uzay Operasyonları Misyon Müdürlüğü Sözcüsü Jimi Russell, "NASA astronotları uzaydayken federal memurlarla aynı seyahat emrine tabidir. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalan astronotlar mesai, tatil ve hafta sonu ücretleri almaz" diye konuştu.

Dokuz Ay Uzayda Mahsur Kalmışlardı: NASA Astronotlarının Şoke Eden Ek Mesai Ücretleri - Resim : 1

ASTRONOTLARA GÜNLÜK HARCIRAH

Astronotların ulaşım, yemek ve barınma masraflarının karşılanması için günlük "harcırah" verildiğini söyleyen Russell, bu günlük ödeme sistemiyle çalışanların seyahat sırasındaki harcamalarını tek tek belgeleyip geri ödeme almasına gerek kalmadığını belirtti.

Astronotlar için de geçerli olan federal memurlara seyahat harcırahının günlük 5 dolar olduğunu söyleyen Russell, bunun da astronotların 152 bin 258 dolarlık yıllık maaşlarına ek olarak Wilmore ve Williams'ın uzayda geçirdikleri süre için yaklaşık 1430 dolar (54 bin lira) ek ödeme aldığı anlamına geldiğini bildirdi.

Dünya Onu Konuşuyor... Uzayda Mahsur Kalan Astronot Sunita Williams 9 Ayda 10 Yıl YaşlandıDünya Onu Konuşuyor... Uzayda Mahsur Kalan Astronot Sunita Williams 9 Ayda 10 Yıl YaşlandıDünya
Uzayda Mahsur Kalan Astronotları Dünyada Bekleyen Gizli Tehlike… Kimsenin Duymadığı HastalıkUzayda Mahsur Kalan Astronotları Dünyada Bekleyen Gizli Tehlike… Kimsenin Duymadığı HastalıkGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
NASA Uzay Mesai
Son Güncelleme:
CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması
Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı
İran'da 5 Büyüklüğünde Deprem İran'da Korkutan Deprem
Kuzey Kore 'Nükleer Kartını' Sahaya Sürdü: ABD ve Güney Kore'ye Gözdağı Kuzey Kore 'Nükleer Kartını' Sahaya Sürdü: ABD ve Güney Kore'ye Gözdağı
ÇOK OKUNANLAR
Ulaştırma Bakanlığı’ndan İBB Kararı! O Projeyi Devraldılar: Resmi Gazete’den Duyuruldu İBB'den Alındı Ulaştırma Bakanlığı'na Devredildi
Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu Duyurdu: Hakkında Bir Soruşturma Daha Gözaltındaki İmamoğlu'na Yeni Soruşturma
Mutfak Tezgahları Mantar ve Bakteri Yuvasına Dönüşüyor: Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Mikroplar Hızla Yayılıyor Mutfak Tezgahları Mantar ve Bakteri Yuvasına Dönüşüyor: Herkes Aynı Hatayı Yapıyor!
SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan Emekli Olacaklara Uyarı! Bu Hataya Düşen Parasını Kaybeder SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan Emekli Olacaklara Uyarı! Bu Hataya Düşen Parasını Kaybeder