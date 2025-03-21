Dokuz Ay Uzayda Mahsur Kalmışlardı: NASA Astronotlarının Şoke Eden Ek Mesai Ücretleri

Geçtiğimiz haziran ayından beri Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore, uzayda fazladan 278 gün geçirmelerinin ardından üç gün önce Dünya'ya geri döndü. Yalnızca bir hafta sürmesi planlanan uzay yolculukları dokuz ay süren astronotların ne kadar "fazla mesai ücreti" alacağı da merak konusu oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan NASA'nın Uzay Operasyonları Misyon Müdürlüğü Sözcüsü Jimi Russell, "NASA astronotları uzaydayken federal memurlarla aynı seyahat emrine tabidir. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalan astronotlar mesai, tatil ve hafta sonu ücretleri almaz" diye konuştu.

ASTRONOTLARA GÜNLÜK HARCIRAH

Astronotların ulaşım, yemek ve barınma masraflarının karşılanması için günlük "harcırah" verildiğini söyleyen Russell, bu günlük ödeme sistemiyle çalışanların seyahat sırasındaki harcamalarını tek tek belgeleyip geri ödeme almasına gerek kalmadığını belirtti.

Astronotlar için de geçerli olan federal memurlara seyahat harcırahının günlük 5 dolar olduğunu söyleyen Russell, bunun da astronotların 152 bin 258 dolarlık yıllık maaşlarına ek olarak Wilmore ve Williams'ın uzayda geçirdikleri süre için yaklaşık 1430 dolar (54 bin lira) ek ödeme aldığı anlamına geldiğini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi