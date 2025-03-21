Özgür Özel'den Bir Çağrı Daha! 'Birleşebildiğiniz Herkesle Birlikte Meydanlara Akın'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve bunun ardından devam eden protestolarla ilgili bir açıklama daha yaptı. Ana muhalefet lideri, iktidarın seçim kaybettiği için millet iradesini hiçe saydığını söyleyerek, halkı sokaklardaki miting ve protestolara davet etti. Özel, polis memurları başta olmak üzere hiç kimseye zarar vermeden, kurulan barikatları aşma çağrısı yaptı.

'MİLLET SARAÇHANE'Yİ İMAMOĞLU'NA VERDİ'

Özgür Özel'in açıklaması şu şekilde:

"Saraçhane'yi Ekrem başkanın emaneti olarak sahipleniyoruz. Sesimin ulaştığı herkese, muhalefet partilerinden olup olmasın, sandığa çıkan herkese çağrımızdır... Yapılan bir seçimi kaybettikten sonra milletin tercihini hiç yok saymadık. Hatayı kendimizde gördük, çalıştık. Sonunda da CHP olarak birinci olduk. Erdoğan kaybetmiyordu evet, ama o da kaybetti. Demokraside kazandığında ne yaptığında bakmazlar, kaybedince ne yaptığına bakarlar. Millet Saraçhane'yi Ekrem İmamoğlu'na verdi, o hakimle polisle geri almaya kalkıyor. O yüzden tüm engellemelere rağmen Saraçhane tarihinin en büyük mitinglerini yapıyor kaç gündür.

'BU GECE TARİHİ BİR MİTİNG YAPILACAK'

Bu akşam için de çağrımız var, bize oy vermemiş olsa da herkesi oraya bekliyoruz. Belediyelerimizin gösterdiği alanlara da bekliyoruz. Evet sokağa çağırıyorum, şiddet ve kavga için değil sesimizi çıkarmak için. Polislere zarar vermeden kanuna aykırı kurulan barikatları aşın, birleşebildiğiniz herkesle birleşin meydanlara akın. Bu gece tarihimizin en önemli demokrasi mitinglerinden biri yapılacak. Bugün hem seçme hem seçilebilmek hakkımıza karar vereceğimiz bir süreçtir."

Kaynak: Haber Merkezi