Özgür Özel'den Bir Çağrı Daha! 'Birleşebildiğiniz Herkesle Birlikte Meydanlara Akın'

CHP lideri Özgür Özel, gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek adına halkı sokağa davet etti. Özel, kavga etmeme ve hiçbir polise zarar vermeme vurgusu yaparak "Birleşebildiğiniz herkesle birleşin, meydanlara akın. Bu gece Saraçhane'de tarihimizin en önemli demokrasi mitinglerinden biri yapılacak" dedi.

Son Güncelleme:
Özgür Özel'den Bir Çağrı Daha! 'Birleşebildiğiniz Herkesle Birlikte Meydanlara Akın'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve bunun ardından devam eden protestolarla ilgili bir açıklama daha yaptı. Ana muhalefet lideri, iktidarın seçim kaybettiği için millet iradesini hiçe saydığını söyleyerek, halkı sokaklardaki miting ve protestolara davet etti. Özel, polis memurları başta olmak üzere hiç kimseye zarar vermeden, kurulan barikatları aşma çağrısı yaptı.

'MİLLET SARAÇHANE'Yİ İMAMOĞLU'NA VERDİ'

Özgür Özel'in açıklaması şu şekilde:

"Saraçhane'yi Ekrem başkanın emaneti olarak sahipleniyoruz. Sesimin ulaştığı herkese, muhalefet partilerinden olup olmasın, sandığa çıkan herkese çağrımızdır... Yapılan bir seçimi kaybettikten sonra milletin tercihini hiç yok saymadık. Hatayı kendimizde gördük, çalıştık. Sonunda da CHP olarak birinci olduk. Erdoğan kaybetmiyordu evet, ama o da kaybetti. Demokraside kazandığında ne yaptığında bakmazlar, kaybedince ne yaptığına bakarlar. Millet Saraçhane'yi Ekrem İmamoğlu'na verdi, o hakimle polisle geri almaya kalkıyor. O yüzden tüm engellemelere rağmen Saraçhane tarihinin en büyük mitinglerini yapıyor kaç gündür.

'BU GECE TARİHİ BİR MİTİNG YAPILACAK'

Bu akşam için de çağrımız var, bize oy vermemiş olsa da herkesi oraya bekliyoruz. Belediyelerimizin gösterdiği alanlara da bekliyoruz. Evet sokağa çağırıyorum, şiddet ve kavga için değil sesimizi çıkarmak için. Polislere zarar vermeden kanuna aykırı kurulan barikatları aşın, birleşebildiğiniz herkesle birleşin meydanlara akın. Bu gece tarihimizin en önemli demokrasi mitinglerinden biri yapılacak. Bugün hem seçme hem seçilebilmek hakkımıza karar vereceğimiz bir süreçtir."

Özgür Özel'den Kritik Çağrı: 'Polise Zarar Vermeden...'Özgür Özel'den Kritik Çağrı: 'Polise Zarar Vermeden...'Güncel
Yerlikaya'dan 'Sokağa Çıkma' Çağrısı Yapan Özel'e Tepki: 'En Hafif Tabiriyle Sorumsuzluk!'Yerlikaya'dan 'Sokağa Çıkma' Çağrısı Yapan Özel'e Tepki: 'En Hafif Tabiriyle Sorumsuzluk!'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Özgür Özel Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
Tüm Gözler Diyarbakır Nevruzu'ndaydı! Terör Örgütü PKK Lideri Öcalan'dan Mesaj Gelmedi! İşte Sebebi... Beklenen Mesaj Gelmedi; İşte Sebebi...
Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir? Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir?
Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin
Almanya'dan Türkiye'ye 'İmamoğlu' Tepkisi! 'Bizim İlişkilerimiz İçin Hiç İyi Olmaz' Almanya'dan Türkiye'ye 'İmamoğlu' Tepkisi! 'Bizim İlişkilerimiz İçin Hiç İyi Olmaz'
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak
Ulaştırma Bakanlığı’ndan İBB Kararı! O Projeyi Devraldılar: Resmi Gazete’den Duyuruldu İBB'den Alındı Ulaştırma Bakanlığı'na Devredildi
Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz! Meclis Boş Kaldı, Zam Ertelendi Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz!
Havlulardaki Şeritler Meğer Bu İşe Yarıyormuş! Sebebini Öğrenince Şeritli Havludan Başka Havlu Almayacaksınız Havlulardaki Şeritler Meğer Bu İşe Yarıyormuş! Sebebini Öğrenince Başka Havlu Almayacaksınız
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu Duyurdu: Hakkında Bir Soruşturma Daha Gözaltındaki İmamoğlu'na Yeni Soruşturma