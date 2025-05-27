Hindistan’ın Türkiye Boykotu Düğün Turizmini Vurdu! Milyon Dolarlık Düğünler Bir Bir İptal Ediliyor

Turizmci Hamit Kuk, Hindistan'daki boykotun sektöre yansımaya başladığını belirterek, “Turizm sektörü de haliyle bundan nasibini almaya başladı. Özellikle son dönemde 2-3 tane düğün organizasyonu iptal edildi. Hindistan pazarında biliyorsunuz düğün organizasyonu çok şaşalı geçiyor. Milyonlarca dolarlık düğün organizasyonları oluyor. Türkiye'de Hindistan düğün pazarından ciddi bir pay almaya başladı. Yaklaşık 70 milyon ile 150 milyon dolar arasında değişen düğün organizasyonları oluyordu. Bu sene biraz sıkıntı var, önümüzdeki dönemde işin nasıl şekilleneceğini hep beraber göreceğiz” dedi.