Tüm Gözler Diyarbakır Nevruzu'ndaydı! Terör Örgütü PKK Lideri Öcalan'dan Mesaj Gelmedi! İşte Sebebi...
Tüm gözler MHP lideri Bahçeli'nin tarihi çağrısı sonrası başlayan yeni süreç nedeniyle Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarındaydı... Kutlamalarda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'dan mesaj gelmesi bekleniyordu. DEM Parti'den yapılan son açıklamada İmralı heyetinin başvurusuna yanıt verilmediği için Öcalan'dan mesaj gelmediği belirtildi.
Bugün yüz binler Diyarbakır'da Nevruz'u kutlamak için bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı sonrası başlayan yeni süreçte terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan da 'silah bırakma ve fesih' çağrısı yapmıştı. Bu nedenle milyonların gözü bu seneki Nevruz kutlamalarına ve Öcalan'dan gelebilecek yeni çağrıya çevrilmişti.
İZİN VERİLMEDİ, ÖCALAN'DAN MESAJ YOK
DEM Parti'den son yapılan açıklamaya göre terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajı, İmralı heyetine izin verilmemesi nedeniyle Nevruz'da okunmadı. DEM Parti'den yapılan açıklama şöyle:
"Beklentilerin aksine Newroz öncesi heyetin başvurusuna yanıt verilmediği için bu yılki Newroz'a Sayın Öcalan'dan herhangi mesaj gelmedi. Bunun yerine Sayın Öcalan’ın son fotoğrafları ve sesi sahne ekranına yansıtıldı. Newroz alanında atılan sloganlarla halk, Sayın Öcalan’ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıyı sahiplendiğini bir kez daha göstermiş oldu."
Kaynak: Haber Merkezi