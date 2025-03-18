Terör Örgütü PKK Lideri Öcalan’dan Ezidilere Mektup, ‘Süreç Ezidilerin Rönesansı Olacak’

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, Êzidî toplumuna hem Türkçe hem de Kürtçe yazılı bir mektup gönderdi. “Êzidîler, özgür ve ortak yaşama dayalı demokratikleşme mücadelesinde ve demokratik toplum inşasında aktif bir güç olmalıdır” diyen terör örgütü PKK lideri Öcalan, Êzidî toplumunun tarihsel süreci hakkında ifadelere yer verdi.

"Êzidî halkımızın tarihi, katliamlar ve sürgünlerle, büyük acı ve zulümlerle sınanmış bir tarihtir. Êzidîler, Mezopotamya’nın en eski inançlarından, en kadim toplumlarından biridir” ifadelerini kullanan terör örgütü lideri Öcalan, “Kendi kültürüne, kimliğine ve varlığına sahip çıkmak için büyük bedeller ödemişlerdir. Yaşadıkları trajediler, yalnızca Êzidî halkımızın değil insanlığın ortak vicdanına kazınmıştır” ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK lideri Öcalan, mektubunda şu ifadelere yer verdi:



"Tarih boyunca saldırılara maruz kalmışlar, ancak her şeye rağmen direnerek var olmayı başarmışlardır. Son yüzyılda ulus-devletçi zihniyetlerin saldırıları sonucunda soykırımlara varan katliamlar yaşandı. 2014’te Şengal’de yaşanan katliam, Êzidîlerin varlığını ortadan kaldırmayı amaçlayan bu zihniyetin bir devamıdır. Fakat bu kez Êzidî halkımız özgürlük mücadelesiyle hızlıca buluştu, örgütlendi ve direnişe geçti. Katliama karşı tarihsel karşı koyuşu böyle geliştirdi. Kadınların bu direnişe katılması oldukça anlamlıdır. Geleceğini kendi elleriyle kurma sürecine girilmiştir.

'DEMOKRATİK SİSTEM İNŞA ETMEK HAYATİ ÖNEMDEDİR'

Êzidî halkımızın geleceği, kendi öz gücü ve demokratik iradesine dayalı demokratik toplum esasına göre şekillenecektir. İnançlarını özgürce yaşatabilecekleri bir toplumsal örgütlenme geliştirilmelidir. Hayal ettiğimiz ve geldiğimiz aşamada demokratik bir sistem inşa etmek, tarihsel varlığın korunması ve sürdürülmesi için hayati önemdedir.

'ÊZİDİ HALKINI TANIMAYAN HİÇBİR YAKLAŞIM MEŞRU DEĞİL'

Demokratik toplum perspektifi temelinde, halkların eşit ve özgür yaşadığı bir gelecek inşa edilebilir. Êzidîler, özgür ve ortak yaşama dayalı demokratikleşme mücadelesinde ve demokratik toplum inşasında aktif bir güç olmalıdır. Êzidî halkımızın özgürlüğünü tanımayan, onu yok sayan hiçbir yaklaşım meşru değildir. Êzidî halkımız, bulunduğu her alanda örgütlenerek geleceğini güvence altına almalıdır. Demokratik, özgür ve eşit bir yaşam için mücadele etmek tüm halklarımızın ortak sorumluluğudur.

'ÇAĞRI ÊZİDİLERİN RÖNENAS'I OLACAKTIR'

Bu vesileyle, Êzidî halkımızın mücadelesini selamlıyorum. Her koşulda özgürlük taleplerini desteklediğimi ifade etmek isterim. Êzidîlerin özgürlüğü Ortadoğu halklarının özgürlüğüyle iç içedir. Bu anlamda, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı 73 Êzidî fermanına da bir cevaptır. Başlattığımız süreç en fazla da Êzidî halkımızın varlık ve özgürlüğünü sağlayacaktır. Bu çağrı bir Rönesans’tır ve en çok da Êzidî halkımızın Rönesans’ı olacaktır. Bu süreç, ortak duygu ve mücadeleyle başarıya ulaşacaktır. Tekrar sonsuz selamlarımı gönderiyorum."

Kaynak: Haber Merkezi