Eylem Yasağı Sonrası CHP'den 'Ankara' Çağrısı

Ankara'da 5 gün boyunca eylem yasağı kararı verilmesinin ardından CHP Ankara İl Başkanlığı, bugün Ankara Güvenpark'ta saat 20.30'da miting yapılacağını açıkladı.

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Eylem Yasağı Sonrası CHP'den 'Ankara' Çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen iki ayrı operasyonla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 90 kişi gözaltına alınırken, 16 kişi hakkında ise gözaltı kararı bulunuyor.

ANKARA'DA EYLEM YASAĞI

Bu gelişmenin ardından Türkiye'nin çeşitli noktalarında vatandaşlar İBB'ye dönük operasyonu ve Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterirken, eylemlerin gerçekleştiği şehirlerden biri de Ankara oldu. Çarşamba gününden bu yana başta ODTÜ öğrencileri olmak üzere çok sayıda eylem gerçekleşirken, Ankara Valiliği kent genelinde bugünden itibaren geçerli olmak üzere 5 günlük eylem yasağı getirdi.

CHP BUGÜN GÜVENPARK'TA OLACAK

Bu gelişmenin ardından gözler Cumhuriyet Halk Partisi'ne çevrildi. Dün; bugün için 14 büyükşehir ve 21 ilde eylem çağrısı yapan CHP'den eylem yasağı sonrası açıklama geldi.

CHP Ankara İl Başkanlığı yaptığı açıklamayla bugün saat 20.30'da Güvenpark'ta olacaklarını duyurdu.

Ankara ve İzmir'de 5 Günlük Eylem Yasağı!Ankara ve İzmir'de 5 Günlük Eylem Yasağı!Güncel

Kaynak: ANKA

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