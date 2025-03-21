Gözaltındaki Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan Yeni Mesaj

Gözaltındaki Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan avukatları aracılığıyla yeni bir mesaj gönderdi. Şahan, "'Şafak söktü' dedi Ekrem Başkan. Tam da ondan bunlar oluyor. Ama sizler rahat olun. Kazanan millet olacak. Kazanan sizler olacaksınız" dedi.

Gözaltındaki Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan Yeni Mesaj

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan ve Vatan Emniyet’te tutulan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, avukatı aracılığıyla mesaj gönderdi.

Şahan'ın el yazısıyla sosyal medya hesabından paylaşılan mesajı şöyle:

"Sevgili Şişlili yurttaşlarım dayanışmanın seslerini duyuyorum. Sonu aydınlık günler çok yakın eminim. ‘Şafak söktü’ dedi Ekrem Başkan. Tam da ondan bunlar oluyor. Ama sizler rahat olun. Kazanan millet olacak. Kazanan sizler olacaksınız. Ben çok iyiyim. Ekrem Başkanım da ben de Çalık Başkanım da size emanetiz. Sevgilerimle."

Gözaltındaki Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan Yeni Mesaj - Resim : 1

Gözaltındaki Şişli Belediye Başkanı’ndan İlk Mesaj: 'Haklı Mücadelemiz ve Yolculuğumuz Devam Edecek'Gözaltındaki Şişli Belediye Başkanı’ndan İlk Mesaj: 'Haklı Mücadelemiz ve Yolculuğumuz Devam Edecek'Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İBB Ekrem İmamoğlu Resul Emrah Şahan
DEM Parti'den 'Saraçhane' Kararı DEM Parti'den 'Saraçhane' Kararı
Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Bekleyen 4 İhtimal... ŞİMDİ NE OLACAK? İmamoğlu'nu Bekleyen 4 İhtimal
Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak
Ulaştırma Bakanlığı’ndan İBB Kararı! O Projeyi Devraldılar: Resmi Gazete’den Duyuruldu İBB'den Alındı Ulaştırma Bakanlığı'na Devredildi
Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz! Meclis Boş Kaldı, Zam Ertelendi Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz!
Havlulardaki Şeritler Meğer Bu İşe Yarıyormuş! Sebebini Öğrenince Şeritli Havludan Başka Havlu Almayacaksınız Havlulardaki Şeritler Meğer Bu İşe Yarıyormuş! Sebebini Öğrenince Başka Havlu Almayacaksınız
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu Duyurdu: Hakkında Bir Soruşturma Daha Gözaltındaki İmamoğlu'na Yeni Soruşturma