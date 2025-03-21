Gözaltındaki Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan Yeni Mesaj

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan ve Vatan Emniyet’te tutulan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, avukatı aracılığıyla mesaj gönderdi.

Şahan'ın el yazısıyla sosyal medya hesabından paylaşılan mesajı şöyle:

"Sevgili Şişlili yurttaşlarım dayanışmanın seslerini duyuyorum. Sonu aydınlık günler çok yakın eminim. ‘Şafak söktü’ dedi Ekrem Başkan. Tam da ondan bunlar oluyor. Ama sizler rahat olun. Kazanan millet olacak. Kazanan sizler olacaksınız. Ben çok iyiyim. Ekrem Başkanım da ben de Çalık Başkanım da size emanetiz. Sevgilerimle."

Kaynak: Haber Merkezi