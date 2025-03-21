Almanya'dan Türkiye'ye 'İmamoğlu' Tepkisi! 'Bizim İlişkilerimiz İçin Hiç İyi Olmaz'

Almanya Başbakanı Scholz, İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını kınadığını açıklayarak, bunun hem Türkiye'deki demokrasi için endişe verici olduğunu, hem de Berlin ve Brüksel'in Ankara ile ilişkileri iyileştirme çabalarını olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Almanya'dan Türkiye'ye 'İmamoğlu' Tepkisi! 'Bizim İlişkilerimiz İçin Hiç İyi Olmaz'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanlığı Ön Seçimi adayı Ekrem İmamoğlu, "terör" ve "yolsuzluk" iddialarıyla 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alındı. Şu anda soruşturma kapsamında 88 kişi gözaltında tutulurken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, durumla ilgili bir açıklama yaptı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki bir Avrupa Birliği (AB) toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Scholz, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının Türkiye için endişe verici olduğunu, gelişmenin Berlin ve Brüksel'in Ankara ile ilişkileri iyileştirme çabalarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Almanya'dan Türkiye'ye 'İmamoğlu' Tepkisi! 'Bizim İlişkilerimiz İçin Hiç İyi Olmaz' - Resim : 1

'MUHALEFETE YARGIYLA BASKI KURMAYIN'

Gözaltı kararını kınayan ve İmamoğlu'na yönelik baskıların sona erdirilmesini isteyen Scholz, "Bu durum Türkiye’deki demokrasi açısından endişe verici olduğu gibi Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkiler açısından da kaygı verici" dedi.

Scholz, muhalefetin yargı yoluyla engellenmemesi gerektiğini vurgulayarak Türkiye hükümetine muhalefet üzerindeki baskıyı kaldırma ve siyasi rekabeti yasal ve adil bir zeminde yürütülmesini sağlama çağrısında bulundu.

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Kaynak: ANKA

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