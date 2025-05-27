Domuz Etinin En Çok Satıldığı İller Belli Oldu: Listenin İlk Sırasındaki Şehri Kimse Beklemiyordu

TURİSTİK ŞEHİRLERDE TALEP FARKLI OLDU

Yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Antalya ve Muğla'nın da listede yer alması, domuz eti ürünlerine yönelik turistik talebi yeniden gündeme getirdi. Bakanlık kaynakları, bazı işletmelerin menülerde yeterli bilgilendirme yapmadan bu ürünleri servis ettiğini belirtti. Bu durum, özellikle yerli müşterilerden gelen şikâyetlerin artmasına neden oldu.