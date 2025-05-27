Domuz Etinin En Çok Satıldığı İller Belli Oldu: Listenin İlk Sırasındaki Şehri Kimse Beklemiyordu
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde yürüttüğü gıda denetimleri, domuz eti satışının en yoğun olduğu şehirleri ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Denetim sonuçlarına göre, başta Bursa ve Konya olmak üzere Antalya, Muğla, Balıkesir ve Adana'da bu ürünlerin piyasada daha sık bulunduğu belirlendi. Bakanlık, gıda güvenliğini tehdit eden firmaları kamuoyuna açıklarken, uzmanlar tüketicileri etiket kontrolü konusunda uyardı.
BURSA VE KONYA ZİRVEYE YERLEŞTİ
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel taklit ve tağşiş listesi, domuz eti içeren ürünlerin satışında ilk sıralarda yer alan illeri de gözler önüne serdi. Listenin ilk sırasında yer alan Bursa ve Konya'nın muhafazakâr yapılarıyla biliniyor olması, sosyal medyada ve kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Denetimlerde uygunsuz ürün tespiti yapılan işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.
TURİSTİK ŞEHİRLERDE TALEP FARKLI OLDU
Yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Antalya ve Muğla'nın da listede yer alması, domuz eti ürünlerine yönelik turistik talebi yeniden gündeme getirdi. Bakanlık kaynakları, bazı işletmelerin menülerde yeterli bilgilendirme yapmadan bu ürünleri servis ettiğini belirtti. Bu durum, özellikle yerli müşterilerden gelen şikâyetlerin artmasına neden oldu.
GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN ETİKET UYARISI
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlıksız ve yanıltıcı gıda satışına karşı mücadelesini sürdürürken, tüketicilere de önemli uyarılarda bulundu. Bakanlık yetkilileri, ürün etiketlerinin dikkatle incelenmesi ve içerik beyanlarının titizlikle takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Domuz eti içeren ya da içerik bilgisi eksik olan ürünlere karşı alınacak önlemlerin sıkılaştırılacağı belirtildi.