Fatih Portakal Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı: Emekli Bayram İkramiyesi Zammını Açıkladı
Gazeteci Fatih Portakal canlı yayında milyonları ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Portakal, Emekli ikramiyesi ve asgari ücret ara zammı için "Her an her şey olabilir" diyerek olası zam oranını açıkladı.
Kaynak: Sözcü TV
Asgari ücrete ara zam ve emekli bayram ikramiyesindeki artış ihtimali, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bu konulara ilişkin son yorum ise Sözcü TV ekranlarında gazeteci Fatih Portakal’dan geldi. Portakal, hem emekli ikramiyesiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı hem de asgari ücrete zam ihtimali hakkında oran vererek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
EMEKLİLERİN GÖZÜ BAYRAM İKRAMİYESİNDE
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi emekliler, 4 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağını merak ediyor. Fatih Portakal, vatandaşların beklentilerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Bir vatandaş demiş, şöyle bir mesaj atmış; ya inanmıyorum demiş, bayram ikramiyesinin artacağına, boşuna bizi bayram ikramiyesi için demiş umutlandırmayın... Ama yani bunun en azından konuşulduğunu duyuyoruz veya eğer böyle bir düşünce niyet varsa harekete geçelim, hızlandıralım ki 4000 liradan bahsediyoruz. Yani bunun çok daha fazla olması gerekiyor"
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN KAPILAR KAPANMADI
Portakal, gündemdeki diğer bir konu olan asgari ücrete ara zam ihtimaline de değindi. Her ne kadar bu konuda olasılığı düşük görse de, kapıların tamamen kapanmadığını vurguladı. Portakal, "Bu arada asgari ücret işte bakın o da belki şu anda kafalarına ne kadar olgunlaşmış bilmiyorum ama asgari ücrete ek bir zam yapılabilir mi? Ha çok ihtimal vermiyorum ben de ama her an için her şey olabilir." açıklamasında bulundu.
ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI İÇİN ORAN VERDİ
Gazeteci Portakal, siyasi atmosferde yaşanabilecek gelişmelerin, iktidarın zam kararı almasına neden olabileceğini öne sürdü. Portakal, "Şu anda ülkede çözüm süreci gibi başka başlıklar konuşulurken dikkatleri başka yöne çevirmek için böyle bir adım atılabilir. Yüzde 10 ila yüzde 15 oranında bir artış, 'belki verelim' denilerek gündeme gelebilir." dedi.