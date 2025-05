Fatih Portakal Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı: Emekli Bayram İkramiyesi Zammını Açıkladı

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN KAPILAR KAPANMADI

Portakal, gündemdeki diğer bir konu olan asgari ücrete ara zam ihtimaline de değindi. Her ne kadar bu konuda olasılığı düşük görse de, kapıların tamamen kapanmadığını vurguladı. Portakal, "Bu arada asgari ücret işte bakın o da belki şu anda kafalarına ne kadar olgunlaşmış bilmiyorum ama asgari ücrete ek bir zam yapılabilir mi? Ha çok ihtimal vermiyorum ben de ama her an için her şey olabilir." açıklamasında bulundu.