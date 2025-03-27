Bolu Dağı Tüneli Geçişinde Kaza, Yaralılar Var

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Yaşanan kazada araçlarda bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Bolu Dağı Tüneli Geçişinde Kaza, Yaralılar Var

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Ankara yönüne ilerleyen Hakan Y. idaresindeki 27 JC 580 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Zeki K. kontrolündeki 34 KMDA 299 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Fatma Y., Kader K., Selen K. ve Fadime K. hafif şekilde yaralandı. İhbar sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası iki şeritten kontrollü olarak verilen trafik akışı, kazaya karışan araçların bölgeden kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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