Diyarbakır’da Depo Yangını

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Mescid Mahallesi Azizoğlu Caddesi'nde sebze kasalarının bulunduğu bir depoda iddiaya göre çocukların yaktığı ateş dolayısıyla yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kaynak: İHA