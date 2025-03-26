İstanbul'da Kapatılan Metro Durakları Açıldı

Protesto gösterileri nedeniyle kapatılan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı yeniden açıldı.

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İstanbul'da Kapatılan Metro Durakları Açıldı

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın yeniden işletmeye açıldığını duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve daha sonra tutuklanmasıyla birlikte başlayan protesto gösterileri nedeniyle daha önce İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda geçici olarak kapatılan bu istasyonlar, yapılan son değerlendirme sonucunda tekrar hizmet vermeye başladı.

Dün akşam yapılan duyuruda, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, ikinci bir duyuruya kadar Taksim ve Şişhane istasyonlarımız ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız bu istasyonlarda durmayarak seferlerine devam edecektir." ifadelerine yer verilmişti.

Bugün yapılan açıklama ile seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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