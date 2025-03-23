Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Ön Seçim Yorumu

Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in oy sayısını açıklaması sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 15 milyon oy kullanan vatandaşın "Erdoğan'a artık yeter" dediğini söyleyen İmamoğlu, "Bu gece Saraçhane’de ve ülkemin dört bir yanındaki meydanlarda haykıran milyonlara selamlarımı gönderiyorum. O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak" ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Ön Seçim Yorumu

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı ön seçim adayı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in oy sayısını açıklaması sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

CHP lideri Özgür Özel yaptığı açıklamada bugünkü ön seçimde kullanılan oy sayısının 14 milyon 850 bine ulaştığını açıklarken, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından yapılan paylaşımda "Silivri Cezaevi’nden beni çok mutlu eden bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanlığı önseçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. 15 milyon vatandaşımız oy kullandı. İktidarın zulmünden, tarumar edilen ekonomiden, liyakatsizlikten, hukuksuzluktan canı yanan bu ülkenin on milyonları sandıklara koştu. Erdoğan’a “artık yeter” dedi. Bu gece Saraçhane’de ve ülkemin dört bir yanındaki meydanlarda haykıran milyonlara selamlarımı gönderiyorum. O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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