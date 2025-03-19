İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Yeniden Açıldı

İstanbul Boğazı’nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarında makine arızası yaşayan kuru yük gemisinin güvenli bölgeye çekilmesinin ardından gemi trafiği yeniden normale döndü.

İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Yeniden Açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İskenderun’dan Romanya’ya gitmekte olan 95 metre uzunluğundaki "BERS" isimli kuru yük gemisinin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önlerinde makine arızası yaşadığı bildirildi. Durumun İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Merkezi tarafından koordine edildiği belirtilirken, geminin Kılavuz Kaptan ve KURTARMA-11 römorkörü eşliğinde Ahırkapı Demir Sahası’na güvenli şekilde demirletildiği açıklandı. Yetkililer, arızalı geminin çekilmesiyle birlikte İstanbul Boğazı’nın güney-kuzey yönlü olarak yeniden gemi trafiğine açıldığını duyurdu.

Kaynak: İHA

İstanbul'da Trafik Çilesi! Sabahın İlk Saatlerinde Kilitlendi İstanbul'da Trafik Çilesi! Sabahın İlk Saatlerinde Kilitlendi
Yarına dikkat! KAVRULACAĞIZ... İstanbul Son 110 Yılda Böylesini Görmedi Yarına dikkat! KAVRULACAĞIZ... İstanbul Son 110 Yılda Böylesini Görmedi
Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor
Hürriyet'te Veda Etmişti! Osman Müftüoğlu'nun Yeni Adresi Belli Oldu Hürriyet'te Veda Etmişti! Osman Müftüoğlu'nun Yeni Adresi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Elektrik Düzenlemesi Sonrası Tüyosu Ortaya Çıktı: Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşürüyor! Yeni Elektrik Düzenlemesi Sonrası Tüyosu Ortaya Çıktı: Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşürüyor!
Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi, 15 Gün Kaldı: Yapmayana Büyük Ceza Yolda! Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi, 15 Gün Kaldı: Yapmayana Büyük Ceza Yolda!
SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Yaşadı: Emekli Promosyonunda Bayram Jesti! 27 Bin Lira Hesaplara Yatırılacak SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Yaşadı: Bayram Jesti Duyuruldu! 27 Bin Lira Hesaplara Yatırılacak
Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı
Altın Sattıran Yatırım Aracı Belli Oldu! Kuyumcudan Çıkan Oraya Koşuyor Altın Sattıran Yatırım Aracı Belli Oldu! Kuyumcudan Çıkan Oraya Koşuyor