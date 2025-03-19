İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Yeniden Açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İskenderun’dan Romanya’ya gitmekte olan 95 metre uzunluğundaki "BERS" isimli kuru yük gemisinin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önlerinde makine arızası yaşadığı bildirildi. Durumun İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Merkezi tarafından koordine edildiği belirtilirken, geminin Kılavuz Kaptan ve KURTARMA-11 römorkörü eşliğinde Ahırkapı Demir Sahası’na güvenli şekilde demirletildiği açıklandı. Yetkililer, arızalı geminin çekilmesiyle birlikte İstanbul Boğazı’nın güney-kuzey yönlü olarak yeniden gemi trafiğine açıldığını duyurdu.

Kaynak: İHA