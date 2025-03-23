Şişli Belediyesi Önünde Gözyaşlarıyla 'Kayyım' Nöbeti

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanması ve yerine kayyım atanması sonrası Şişlili vatandaşlar, belediye binası önüne gelerek karara tepki gösterdi. Vatandaşlardan bazıları duygularını ifade ederken göz yaşlarına hakim olamadı.

Son Güncelleme:
Şişli Belediyesi Önünde Gözyaşlarıyla 'Kayyım' Nöbeti

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanması ve yerine kayyım atanmasının ardından vatandaşlar seçilmiş belediye başkanı Şahan'a destek olmak ve kayyım kararına tepki göstermek amacıyla belediye binası önüne geldi.

Konuya ilişkin duygularını paylaşan bazı vatandaşlar ise gözyaşlarını tutamadı.

'YAZIK, GÜNAH DEĞİL Mİ?'

Vatandaşların ifadeleri şu şekilde:

"Şu anda sözün bittiği yerdeyiz. Şimdi şu arkamdaki polisler, onlar bizim evlatlarımız. Bizim evlatlarımız üniversite öğrencileri. Burada bu insanları böyle birbirine koymak nedir? Yazık günah değil mi? Üzülüyorum, ülkemiz ne hale gelmiş. Bunlara hiç gerek yoktu. Güzelim ülke..."

'BU BASKILAR YETER'

"Ne diyeyim, içim yanıyor. Şu çocukları gördükçe ağlamam geliyor. Seçilmiş bir başkanımız var. Bunlar kanunun verdiği bir şekilde seçildiler. Bu şekilde olmaması lazım. Neyin hesabını yapıyorlar. Halk seçmişse, saygı duyacaksın. Bugün siz gelirsiniz, yarın bunlar gelir, hükümetler böyle kalmaz. Ama, herşeyin Türkiye için olması lazım, vatandaşlar için olması lazım. Benim 2 tane çocuğum var. Şimdi düşünüyorum, nasıl bir Türkiye bırakacağım. Ben 62 yaşına gelmişim, ölsem de fark etmez ama onların geleceğini düşünmek zorundayım. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Şu gençlere nasıl bir ülke bırakacağız. Yeter, bu baskılar yeter bıktık."

"Haksız, hukuksuz bir şekilde alındığı için hepimiz ona destek olmak için buradayız. Çocuklarımızın geleceği için, torunlarımızın geleceği için burada nöbetteyiz. Bu şekilde direndiğimiz sürece kazanacağız"

'YAZIKLAR OLSUN'

"Çok üzgünüz, başkanımız çok çalışkan, çok iyi. Zaten, işini yaptığı için geldi bunlar başına. Halka çok iyi hizmet etti, çok memnunuz. İhtiyacı olanlara yardım yaptı. Çok haksızlığa uğradı, çok üzgünüz. Yazıklar olsun diyorum bu ülkeyi yönetenlere"

'BIKTIK'

"Seçim yapmasınlar o zaman, direkt kendileri atasınlar. Bu nedir, bıktık. Terörist olur mu Resul Emrah Şahan'dan. Başka yerde arayacaksın teroristi. Ayıp, insan utanıyor gerçekten. Bıktık. Yeter."

"Söylenecek çok bir şey yok. Gelişmeler hepimiz için oldukça üzücü. Hakkımızı aramaya buradayız. Umarım daha güzel bir yarına uyanırız."

"Demokrasiyi geri istiyoruz. İnşallah bir an önce her şey güzel olur."

Kaynak: ANKA

Etiketler
Şişli Belediyesi Resul Emrah Şahan Kayyım
Son Güncelleme:
Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Ege Denizi'nde Deprem Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Ege Denizi'nde Deprem
KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı
Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih
Kahramanmaraş’ta İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1’i Ağır 7 Yaralı Kahramanmaraş’ta Korkunç Kaza, 1’i Ağır 7 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Ne Göz Çizdirin, Ne Lens ve Gözlük Takın! Göz Sağlığını Doğal Yollarla Korumanın Yolları Açıklandı Ne Göz Çizdirin, Ne Lens ve Gözlük Takın! Göz Sağlığını Doğal Yollarla Korumanın Yolları Açıklandı
İBB Başkanı İmamoğlu Tutuklandı EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI
Bu İki Burçtan Doğan Bebekler Resmen Dünyaya Meydan Okuyor! İşte O Buçlar Bu İki Burçtan Doğan Bebekler Resmen Dünyaya Meydan Okuyor! İşte O Buçlar
2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti 2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti
Buzdolabında Sebze ve Meyve Bölümüne 1 Tane Koyun: Buruş Buruş ve Küflenen Yiyeceklere Son Veriyor Buzdolabında Sebze ve Meyve Bölümüne 1 Tane Koyun: Buruş Buruş ve Küflenen Yiyeceklere Son Veriyor