Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Ege Denizi'nde Deprem

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Ege Denizi'nde Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Ege Denizi'nde saat 20.13'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 9.5 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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