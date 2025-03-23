Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Ege Denizi'nde Deprem
Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Ege Denizi'nde saat 20.13'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 9.5 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 23, 2025
EGE DENIZI https://t.co/fTI3Is86Su
23.03.2025, 20:13:30 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 9.5 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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