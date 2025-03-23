Google'dan Dikkat Çeken 'İmamoğlu' Hamlesi: 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' Unvanını Kaldırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün sabah saatlerinde 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı ve Silivri Cezaevi'ne gönderildi. İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler çığ gibi yükselirken İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu

İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler sürerken, arama motoru Google'dan da flaş bir hamle geldi. Google Ekrem İmamoğlu'nun isminin yanında yer alan "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" unvanını arama sonuçlarından kaldırdı. İmamoğlu'nun adının yanında yalnızca "iş insanı ve eski Beylikdüzü Belediye Başkanı" yazısı yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi