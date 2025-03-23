58 Kişi Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşımlarda bulunan 94 kişinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonlarda 58 kişi gözaltına alındı.

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58 Kişi Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden paylaşımlar ile vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratarak halkı sokağa çağıran hesapların kullanıcısı olduğu belirlenen 94 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Şüphelilerin ikametlerine yönelik 19 Mart ve 20 Mart tarihlerinde yapılan operasyonlarda, 58 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev adreslerinde yapılan aramalarda 500 gram bonzai isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. İkametini öğrenci yurdu olarak gösteren 18 şüpheli ile operasyonlar sırasında evlerinde bulunmayan 18 şüpheli olmak üzere toplam 36 kişiyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

20 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Bugün adliyeye sevk edilen 58 şüpheli arasında 18 yaşından küçük olan 2 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan 56 şüpheliden 36'sı adli kontrol kararı talebiyle, 20 şüpheli ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Kaynak: DHA

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