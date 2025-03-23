Kahramanmaraş’ta İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1’i Ağır 7 Yaralı
Kahramanmaraş-Adana kara yolunda meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaza, akşam saatlerinde R.A. idaresindeki 46 BP 485 plakalı araç ile G.F.’nin kullandığı 33 NYD 03 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışması sonrası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerle birlikte araçlarda bulunan A.A., E.K., A.A., M.A. ve F.G. yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA