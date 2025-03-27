Ankara'da Ramazan Bayramında Ulaşım Ücretsiz

Ankara'da Ramazan Bayramı'nda şehiriçi ulaşım hizmetinin ücretsiz olacağı açıklandı.

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Ankara'da Ramazan Bayramında Ulaşım Ücretsiz

Ramazan Bayramı’nda başkent Ankara’da otobüsler, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz olarak hizmet vereceği bildirildi.

EGO’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nın ilk günü 30 Mart Pazar günü saat 06.00'dan, son günü 1 Nisan Salı günü akşam saat 24.00'e kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanılabileceği belirtildi.

Açıklamada, bayram tatilinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 güne çıkarılmasıyla idari izin kapsamına alınan 2, 3 ve 4 Nisan'da ulaşımın ücretli olacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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