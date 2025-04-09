Derbiyi İzlerken Beyin Kanaması Geçirerek Hayatını Kaybetti

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini izlediği sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan Trabzonspor taraftarı 50 yaşındaki Temel Keskin, yaşamını yitirdi.

Arkadaşlarıyla birlikte derbiyi izlerken bir anda rahatsızlanan Keskin, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından önce Orhangazi Devlet Hastanesi’ne, ardından beyin kanaması şüphesiyle Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Üç çocuk babası Keskin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA