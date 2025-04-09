Meteoroloji'den Sağanak ve Kar Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Yağışlar; Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Sakarya çevrelerinde görülecek. Muğla, Denizli, Antalya'nın batısı ve Van'ın güneyi dahil birçok ilde kuvvetli yağış beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede azalacak. Rüzgarın, özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kısa süreli fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım, fırtına ve çamur yağışlarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Çok bulutlu, bölgenin iç ve güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Muğla, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Isparta, Burdur ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, güneydoğu kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi