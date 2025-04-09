Huzurevinde Korkutan Yangın! 17 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Maltepe'de huzurevinin birinci katında sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Dumandan etkilenen 17 kişi hastaneye sevk edildi. Valilik, yangının çıkış sebebinin itfaiye incelemeleri sonrasında netlik kazanacağını duyurdu.

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Huzurevinde Korkutan Yangın! 17 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Maltepe'nin Zümrütevler Mahallesi'nde, sabahın erken saatlerinde korkutan bir yangın meydana geldi. Üç katlı Maltepe Huzurevi'nin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Mutfak bölümünde başlayan alevler hızla yayılarak büyük paniğe neden oldu.

Huzurevinde Korkutan Yangın! 17 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 1

Huzurevi sakinleri, ekipler tarafından güvenli bir şekilde tahliye edilerek yangından uzaklaştırıldı. İtfaiye ekipleri, alevlerin büyümesini engelleyip hızla müdahale ederek yangını söndürdü. Dumandan etkilenmiş 17 kişi hastanelere sevk edildi.

İstanbul Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, yangının mutfak bölümünde çıktığını ve yangına müdahale eden ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Valilik, yangının çıkış sebebinin itfaiye incelemeleri sonrasında netlik kazanacağını duyurdu.

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Kaynak: DHA

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