Tek Katlı Evde Çıkan Yangın Korkuya Neden Oldu

İzmir’in Bayraklı ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ağır hasar alan evde maddi zarar meydana geldi.

Tek Katlı Evde Çıkan Yangın Korkuya Neden Oldu

Edinilen bilgiye göre, saat 10.50 sıralarında Muhittin Erener Mahallesi 2186 Sokakta bulunan tek katlı bir evde elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol alınıp söndürüldü.

Yapılan kontrolde herhangi bir can kaybı ya da yaralananın olmadığı öğrenilirken ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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