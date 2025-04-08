Kartepe'de Kar Yağışı! Her Yer Beyaza Büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü art arda uyarılarda bulunmuştu. Kocaeli'nin yüksek kesimlerine nisan ayında lapa lapa kar yağdı.

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Kartepe'de Kar Yağışı! Her Yer Beyaza Büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ekipleri balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkili olacağı uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından dün akşam saatlerinden itibaren Kocaeli genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede düştü. Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar etkili olurken, Kartepe'nin zirvesi, Kuzuyayla ile Eriklitepe'ye lapa lapa kar yağdı.

Yüksek kesimlerde hava sıcaklığı eksi derecelere kadar düşerken, kar yağışının bugün de etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarı! Kar, Sağanak, Fırtına... Hepsi Birden GeliyorMeteoroloji'den Peş Peşe Uyarı! Kar, Sağanak, Fırtına... Hepsi Birden GeliyorGüncel

Kaynak: İHA

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