Elazığ-Pertek Feribotundan Atlayan Kişi Kurtarıldı

Bir kişi Elazığ-Pertek arası sefer yapan feribottan Keban Baraj Gölü'ne atladı. Şahıs ekipler ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Elazığ-Pertek Feribotundan Atlayan Kişi Kurtarıldı

Elazığ-Pertek arası sefer yapan feribottaki bir kişi, henüz bilinmeyen nedenden dolayı Keban Baraj Gölü'ne atladı. Şahsın atladığını gören vatandaşlar durumu feribot yetkililerine bildirdi. Feribot durdurulurken yetkililer kurtarma simidine ip bağlayarak suya attı. Simide tutunan şahıs, vatandaşlarında yardımı ile feribota çıkartıldı.

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Kaynak: İHA

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