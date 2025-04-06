Erdek'te Deniz Ulaşımı Durdu

Marmara RoRo'dan yapılan açıklamaya göre, 7 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 08.45 Erdek-Tekirdağ, 09.00 Tekirdağ-Marmara-Avşa, 10.45 Avşa-Marmara-Tekirdağ ve 11.45 Marmara-Tekirdağ seferleri hava muhalefeti sebebiyle gerçekleştirilemeyecek.

Yolcuların, iptal edilen seferler için bilet değişiklikleri ve iade işlemleriyle ilgili olarak şirketlerin müşteri hizmetleriyle iletişime geçebileceği ifade edildi.

Kaynak: İHA