Zehir Tacirinin Adresi Adeta Bir Mavzer!

Denizli'de JASAT timi, bir zehir taciri ve silah kaçakçısının adresine operasyon düzenledi. Evde uyuşturucu madde, mavzer, silah ve mermileri ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Zehir Tacirinin Adresi Adeta Bir Mavzer!

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bir şahsın hem silah hem de zehir tacirliği yaptığını öğrendi ve harekete geçti. JASAT, Çivril ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin detaylı çalışmaları neticesinde şüpheli O.S.’nin ikametine operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında şüpheli O.S., kaçamadan yakalanırken, evde yapılan aramalarda 3 kilogram esrar, 1 adet piyade tüfeği (mavzer), 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve piyade tüfeğine ait 13 adet fişek ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevke edilen şüpheli O.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA

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