Adıyaman’da Jandarmadan Uyuşturucuya Ağır Darbe
Adıyaman’da jandarma ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda madde ele geçirilirken, 17 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ile mücadele kapsamında kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan aramalarda 21 adet Lyrica hap, 23 gram bonzai hammaddesi, 2 adet extacy tablet, 2 gram metamfetamin ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Ele geçirilen maddelere el konulurken, olaylarla bağlantılı olduğu tespit edilen 17 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: İHA
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