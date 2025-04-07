Yaşam Tünelinde Vatandaşlara Trafik Bilgilendirmesi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğine dikkat çekmek adına 26 Mart-6 Nisan 2025 tarihleri arasında bilgilendirme çalışması yaptı.

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Yaşam Tünelinde Vatandaşlara Trafik Bilgilendirmesi

Kayseri Yolu 14. kilometrede bulunan uygulama noktasındaki "Yaşam Tüneli" çadırında yürütülen faaliyetlerde, vatandaşlar trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar hakkında görsel ve yüz yüze iletişim yöntemiyle bilgilendirildi.

Sürücü ve yolculara yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasında hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşmanın tehlikeleri ve kırmızı ışık ihlallerinin sonuçları gibi başlıca konular ele alındı.

Eğitim çalışmaları kapsamında 72 sürücü ve 132 yolcu olmak üzere toplam 204 vatandaş trafik kuralları hakkında bilinçlendirildi.

Kaynak: İHA

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