Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarı! Kar, Sağanak, Fırtına... Hepsi Birden Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ hariç tüm yurtta yağış bekleniyor. Yağışların; Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde kuvvetli olacağı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bildirildi. İzmir, Uşak, Aydın, Muğla, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

SICAKLIK DÜŞÜYOR, RÜZGAR ŞİDDETLENİYOR

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde belirgin şekilde azalması, batı bölgelerde ise mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Rüzgar, özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda zaman zaman fırtına şeklinde esecek. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise 80 km/s hıza ulaşan kuvvetli rüzgarlar bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Yetkililer, bu durumun ulaşımda aksamalara, görüş mesafesinde düşüşe, hava kalitesinde azalmaya ve çamur şeklinde yağışlara yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İzmir, Uşak, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi