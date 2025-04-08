Serviste Korkunç Olay! İş Arkadaşını Boynundan Bıçakladı

Adana’da bir kebapçıda çalışan Mehmet Salih K. (22), mesai sonrası bindiği servis minibüsünde iş arkadaşı Ramazan H. ile tartıştı. Tartışma büyüyünce Ramazan H., evine yaklaşınca minibüsten inerken cebinden çıkardığı bıçakla Mehmet Salih K.’ya saldırdı. Boynundan aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Olay, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi’nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Servisteki diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan Mehmet Salih K.’yı Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Durumunun ağır olduğu bildirilen genç yoğun bakıma alındı.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Ramazan H.’nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA