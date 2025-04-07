İtiraz Dilekçesinden Sonuç Alınır mı? İmamoğlu'nun Avukatından Flaş Açıklamalar

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, soruşturmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun tutukluluğuna yaptıkları itiraz hakkında konuşan Pehlivan, "Biz hukukçular olarak hiçbir zaman hukuka aykırı bir kararı normalleştirmeyiz. Elbette hukuksuz bir karar gelebilir, itiraz reddedilebilir. Ama biz beklentimizi bunun üzerine kuramayız" yanıtını verdi.

'SUÇLAMALARI İFADE VERİRKEN ÖĞRENDİK'

Halk TV'de konuşan Pehlivan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Mali içerikli ve kamuoyunda yolsuzluk olarak değerlendirilen soruşturmada bize yöneltilen suçlamalar var. Dosyada kısıtlılık kararı bulunuyor. Ancak bu kısıtlılık kararına rağmen, gözaltı işleminden günler önce bazı basın organlarında ve sosyal medyada bu soruşturmaya dair birçok içeriği gördük. Ancak nihai olarak, Savcılık tarafından isnat edilen suçlamaları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verirken öğrendik.

'46 SORUNUN 31’İ TANIK BEYANINA DAYANIYOR'

Ekrem Bey’e 121 sayfalık bir ifade metni sunuldu. Bu ifadede, temel kimlik bilgileri dışında, kendisine 46 soru yöneltildi. Biz, bu 46 soruyu ve bu soruların ilişkilendirildiği delilleri analiz ettik. 46 sorunun 31’i tanık beyanına dayanıyordu. Bunlardan bazıları gizli tanık, bazıları ise açık tanıktı. Ancak emniyet ifadesinde açık tanıkların isimleri gizlenmişti. Bu durum, sadece Türk hukukunda değil, kıta Avrupası ve Anglo-Sakson hukukunda da "yasak sorgu" olarak değerlendirilen bir yöntemle önümüze kondu. Buna ilişkin hukuki itirazımızı hem Emniyet’te hem de Savcılık’ta dile getirdik. Yani her üç sorudan ikisi, tanık beyanları üzerine inşa edilmiş. Bunun yanı sıra, 4 soru MASAK raporuna, 7 soru ise müfettiş raporuna dayanıyordu. Müfettiş raporu, İçişleri Bakanlığı Mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanmıştı.

'İBB'YE GÖNDERİLMESİ GEREKEN RAPOR SAVCILIĞA GÖNDERİLMİŞ'

Bu rapor, kanunen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de gönderilmesi gerekirken, yalnızca Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilmiş. Müfettişler, belediyedeki dosyaları celp ederek bir inceleme yapmışlar. Ancak belediyede doğrudan bir teftiş yapıp yapmadıkları konusunda net bir bilgi yok. Müfettiş raporuna dayanan sorular, sayıca daha az görünse de, 121 sayfalık ifade metninin 58 sayfasını oluşturuyor. Yani neredeyse yarısını kapsıyor. Bunun dışında, HTS kayıtları ve baz verilerine ilişkin de Sayın İmamoğlu’na 4 ayrı soru soruldu. Soruşturmanın ana çerçevesini bu şekilde analiz edebiliyoruz."

'TEK BİR SORU BİLE SORULMADI'

İmamoğlu'nun ailesiyle birlikte, mülkiyeti İBB’ye ait olan Sarıyer’deki başkanlık konutunda yaşadığı iddialarıyla ilgili konuşan Pehlivan, "Kamuoyu belki şaşıracak ama günlerdir konuşulan, Sarıyer’deki villalarla ilgili olarak Sayın İmamoğlu’na yöneltilmiş tek bir soru bile yok. 121 sayfalık ifadede bu konuda hiçbir soru bulunmuyor" dedi.

Kaynak: Halk TV