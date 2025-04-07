Kılıçdaroğlu'ndan Tutuklu Gençlere Destek! Cumhurbaşkanı'na Seslendi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla büyüyen protestolarda 301 genç tutuklandı. Gençlerin serbest bırakılması için çağrılar devam ederken, bir paylaşım da eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Tutuklanan gençler için iktidara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Genç evlatlarımız, yalnızca anayasal haklarını kullandıkları için tutuklandılar. Hukuksuz bir şekilde zindanlara atılan ve bayramı ailelerinden mahrum geçirmek zorunda bırakılan bu gençlerimizin, yaklaşan sınavlar nedeniyle eğitim hayatları da ağır bir darbe alıyor.

'SENİ UYARAN GENÇLER...'

Bu ülkenin gençlerinin geleceğini çalmak yetmiyormuş gibi şimdi özgürlükleri de ellerinden alınıyor. O gençlerin tamamı, bizim hem yarınlarımız hem de onurumuzdur. Anayasal düzene uyman için seni uyaran evlatlarımızın tamamı serbest kalana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Kaynak: Haber Merkezi