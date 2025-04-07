İzmir Çeşme'de İş Hanında Yangın Paniği

İzmir’in Çeşme ilçesinde bir iş hanındaki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucu depoda maddi hasar meydana geldi.

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İzmir Çeşme'de İş Hanında Yangın Paniği

Yangın, saat 16.00 civarında 16 Eylül Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan Vakıf İş Hanı’ndaki bir depoda çıktı. Depoda bulunan plastik ambalaj malzemelerinin tutuşmasıyla başlayan yangını fark eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, kendilerini hemen dışarıya attı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.
Yangınla ilgili olarak iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İHA

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