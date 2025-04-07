Osmaniye'de Ev Yangını! Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Camiçi Mahallesi'nde bir yangın meydana geldi. Leyla A. isimli kadının evinden duman çıktığını fark eden komşuları durumu 112 çağrı merkezine haber verdi. İhbar üzerine, sağlık, kurtarma ve Düziçi Belediyesi itfaiyesi ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında dumandan etkilenen S.A. olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili ekipler inceleme başlattı.

Kaynak: İHA